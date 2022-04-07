Бучанська різанина була частиною стратегії армії Росії – Spiegel

Німецька розвідка перехопила радіопереговори окупантів у Бучі, які свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ із залякування населення.
Про це з посиланням на свої джерела пише німецьке видання Spiegel.
Повідомляється, що у повідомленнях, перехоплених Федеральною розвідувальною службою Німеччини, обговорювалося вбивство мирних жителів у Бучі. Деякі переговори можуть стосуватися трупів, сфотографованих у Бучі.
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За інформацією Spiegel, розвідка доповіла про свої висновки у залі засідань німецького парламенту 6 квітня. Йдеться про радіоповідомлення, які відповідають місцезнаходженню тіл, знайдених у Бучі вздовж дороги. Зокрема, один солдат каже іншому, що він та його колеги застрелили якогось велосипедиста. Фотографія трупа з велосипедом облетіла весь світ. В іншому радіоповідомленні одна людина каже: "Спочатку розпитай солдатів, а потім стріляй у них".
У матеріалах розвідки також йдеться, що ключову роль у звірствах відіграли найманці, зокрема з ПВК "Вагнер".
Як пише німецьке видання, на початку окупації Бучі там були "молоді солдати", але коли їх замінили інші сили, напади на мирних жителів вийшли з-під контролю. Деякі очевидці повідомляють про чеченських військових.
Із записів можна дійти невтішного висновку, що це були ані випадковості, ані дії окремих солдатів, що вийшли з-під контролю.
У доповіді німецької розвідки, представленій у середу в Берліні, йдеться про те, що вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Йдеться про залякування цивільного населення та придушення опору.
Згідно з інформацією Spiegel, у розпорядженні розвідки Німеччини є записи перехоплених розмов, з яких випливає, що події, подібні до бучанської різанини, відбувалися і в інших окупованих населених пунктах, зокрема, на околицях обложеного Маріуполя.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили багато мирних жителів, тіла жертв хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті в братській могилі поховали 280 місцевих жителів, деякі вбиті – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.