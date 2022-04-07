Бучанская резня была частью стратегии армии России – Spiegel

Немецкая разведка перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче, которые свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения.
Об этом со ссылкой на свои источники пишет немецкое издание Spiegel.
Сообщается, что в сообщениях, перехваченных Федеральной разведывательной службой Германии, обсуждалось убийство мирных жителей в Буче. Некоторые переговоры могут иметь отношение к трупам, сфотографированным в Буче.
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По информации Spiegel, разведка доложила о своих выводах в зале заседаний немецкого парламента 6 апреля. Речь идет о радиосообщениях, которые соответствуют местонахождению тел, найденных в Буче вдоль дороги. В частности, один солдат говорит другому, что он и его коллеги застрелили какого-то велосипедиста. Фотография трупа с велосипедом облетела весь мир. В другом радиосообщении один человек говорит: "Сначала расспроси солдат, а потом стреляй в них".
В материалах разведки также говорится, что ключевую роль в зверствах сыграли наемники, в частности с ЧВК "Вагнер".
Как пишет немецкое издание, в начале оккупации Бучи там находились "молодые солдаты", но когда их заменили другие силы, нападения на мирных жителей вышли из-под контроля. Некоторые очевидцы сообщают о чеченских военных.
Из записей можно сделать вывод, что это не были ни случайности, ни действия отдельных солдат, вышедших из-под контроля.
В докладе немецкой разведки, представленном в среду в Берлине, говорится, что убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Речь идет о запугивании гражданского населения и подавлении сопротивления.
Согласно информации Spiegel, в распоряжении разведки Германии есть записи перехваченных разговоров, из которых следует, что события, подобные бучанской резне, происходили и в других оккупированных населенных пунктах, в частности, в окрестностях осажденного Мариуполя.
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