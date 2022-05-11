"Азовсталь" знову штурмують: завод огорнув густий чорний дим (відео)

Російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у захопленому Маріуполі. 11 травня війська РФ знову обстріляли завод. Внаслідок чого в небі з'явився густий чорний дим.
Відповідне відео опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Маріуполь. Азовсталь. Прямо зараз. Пекло, що зійшло на землю. Ось що мав на увазі Пушилін про розв'язані руки", – написав він.
Варто зазначити, що напередодні глава так званої "ДНР" Пушилін заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", що цивільні особи покинули територію заводу "Азовсталь" і у сил "ДНР" тепер розв'язані руки.
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів: владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського цвинтаря, де ховають їх у місцях масового поховання.
- Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати сліди злочинів, а російська пропаганда разом з "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.
- "Азов" від початку повномасштабного наступу РФ знищив, за підтвердженими даними, 1157 одиниць живої сили противника, ще 840 – за непідтвердженими даними.
- Із заводу "Азовсталь" у Маріуполі було евакуйовано понад 300 цивільних осіб, насамперед жінок та дітей. Готується другий етап евакуації, щоб вивезти поранених та медиків.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ намагається врятувати військових, що тримають оборону "Азовсталі" у Маріуполі. Напрацьовуються дипломатичні варіанти порятунку українських захисників. До цього процесу залучено впливові країни.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, як далі розвиватимуться події у Маріуполі після евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
- Українські військовослужбовці, які тримають оборону на території заводу, не можуть підтвердити, що всіх цивільних уже евакуювали. На "Азовсталі" багато завалів, люди можуть бути заблоковані.