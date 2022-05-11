"Азовсталь" снова штурмуют: завод окутал густой черный дым (видео)

Российские оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в захваченном Мариуполе. 11 мая войска РФ снова обстреляли завод. В результате чего в небе появился густой черный дым.
Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, взошедший на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", – написал он.
Стоит отметить, что накануне глава так называемой "ДНР" Пушилин, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что гражданские лица покинули территорию завода "Азовсталь" и у сил "ДНР" теперь развязаны руки.
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал: властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
- Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать следы преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
- "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил, по подтвержденным данным, 1157 единиц живой силы противника, еще 840 – по неподтвержденным данным.
- С завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. Готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев пытается спасти военных, держащих оборону "Азовстали" в Мариуполе. Нарабатываются дипломатические варианты спасения украинских защитников. К этому процессу привлечены влиятельные страны.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения с "Азовстали".
- Украинские военнослужащие, которые держат оборону на территории завода, не могут подтвердить, что всех гражданских уже эвакуировали. На "Азовстали" много завалов, люди могут быть заблокированы.