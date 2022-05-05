Арестович пояснив активізацію ракетних обстрілів українських міст

Російські військові продовжують завдавати ракетних ударів по всій території України

Арестович про ракетні удари РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що інтенсивні удари окупантів по інфраструктурі передують спробі нової атаки.

Про це Арестович сказав в ефірі "ФЕЙГІН.LIVE".

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"І я бачу прояви спроб впливати на інфраструктуру. І насамперед на електростанції, які дозволяють організовувати залізничний рух. Цілком зрозуміло чому. Тому що бачать у постачаннях Заходу реальну загрозу і намагаються їх зривати. Так активно намагаються зривати", – сказав Арестович.

За його словами, зазвичай такі речі передують спробі наступу.

"По всій науці, найінтенсивніший вогонь безпосередньо перед атакою буває. Цілком можливо, що задумали якусь пакість і намагаються якісь сили сконцентрувати і кудись кинути. Тому що так пояснити удари по інфраструктурі, причому стратегічного масштабу, це означає тільки спробу зробити щось велике і бридке" , – сказав Арестович.

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Обстріли 4 травня

Увечері 4 травня було чутно вибухи над Черкасами та Києвом, працювало ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи. У Дніпрі ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт у центрі міста, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Також повідомляється, що на Кіровоградщині ракета вразила інфраструктурний об'єкт за межами міста Кропивницький.

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У Броварському районі Київської області сили ППО збили ракету окупантів. Вона впала на поле.

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