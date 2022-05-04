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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

На фронті загинув український захисник та військкор Олександр Махов

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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4 травня, 22:17
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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександра призвали на службу та відправили у Харківську область
Український військовий загинув на війні
Український військовий загинув на війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Ізюмом у Харківській області загинув Олександр Махов – багаторічний військкор каналу "Україна" та доброволець, який пройшов Дебальцеве.

Загибель підтвердила дівчина українського захисника, передає "Сьогодні".

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Олександр був добровольцем під час АТО та військкором. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну його призвали до армії. Одразу його відправили на Ізюм. Олександр служив у 95-й бригаді.

30 квітня Махов написав пост у Facebook, де розповів, як його підрозділ відбив штурм армії РФ.

"Так виглядає українська земля після атак росіян. Там внизу – українські бійці. Під Ізюмом мій впертий підрозділ ЗСУ відбив штурм російської армії. Росіяни штурмували після тривалої арт підготовки – танками в кількості, як мінімум 10 штук. Бехами з піхотою. Вертольотами. Селяни, прораби, кухарі гасять "другу армію світу". Я хочу, щоб ви гордилися нашої армією. Ми б‘ємось за нашу країну. За наш дім. Вірте в ЗСУ" , – написав Махов.

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Фото: Facebook-сторінка Олександра Махова

Що відомо про українського захисника

Олександр – учасник бойових дій. Крім того він став єдиним журналістом на борту літака, який проводив евакуацію з Уханя.

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У 2021 році журналіст, військовий кореспондент новин "Сьогодні" та каналу "Україна 24", учасник бойових дій Олександр Махов увійшов до списку фіналістів рейтингу "ТОП-50 блогерів України за версією читачів сайту Фокус".

Він – один із тих, хто першим показував і висвітлював події війни. Махов одним з перших отримав щеплення від коронавірусуна передовій, а також був єдиним представником українських медіа на борту літака, який евакуював українців з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань.

Олександр Махов створив велику кількість сюжетів, а також описував те, що відбувається на війні у підкасті "Військкор".

Довгий час Махов працював на каналі "Україна" та "Україна 24", а у жовтні 2021-го перейшов на телеканал "Дом"

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Дармограй Роман Анатолійович - підполковник, командир 3 батальйону 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Знищив ворожу танкову колону біля Броварів, в результаті чого загинув один з вищих офіцерів РФ. Зробив великий внесок в те, що окупанти так і не змогли увійти у Київ. Герой України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

Герої не вмирають!
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