У Маріуполі загинув патрульний, який захищав місто з першого дня

Жертвами мінометного обстрілу стали троє українських бійців

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На території "Азовсталі" в Маріуполі загинув патрульний поліцейський Данило Сафонов, який захищав місто з першого дня повномасштабної війни. Про це повідомляє Громадське.

Разом з ним загинули ще двоє бійців – вони виконували бойове завдання. Коли поверталися, потрапили під мінометний обстріл, повідомив керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який нині теж перебуває на "Азовсталі".

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"Хороший, світлий хлопець, робив свою роботу. Дуже любив свою дитину. Це велика трагедія для всіх. Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк", — сказав Вершинін.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що зараз російсько-окупаційні війська штурмують "Азовсталь". Вершинін просить вивезти звідти тіла загиблих, а також поранених і цивільних.

Що відомо про бійця

Патрульний був переселенцем з Донецька. У 2014 році він виїхав у Маріуполь, потім став військовим окремої артилерійської бригади, три роки був в АТО. Після цього повернувся до Маріуполя — мав там багато родичів. А 2019 року вступив до лав Патрульної поліції.

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