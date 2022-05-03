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В Мариуполе погиб патрульный, защищавший город с первого дня

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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3 мая, 15:47
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Жертвами минометного обстрела стали трое украинских бойцов
Даниил Сафонов погиб во время выполнения боевого задания
Даниил Сафонов погиб во время выполнения боевого задания / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории "Азовстали" в Мариуполе погиб патрульный полицейский Даниил Сафонов, защищавший город с первого дня полномасштабной войны. Об этом сообщает Громадське.

Вместе с ним погибли еще двое бойцов – они выполняли боевое задание. Когда возвращались, попали под минометный обстрел, сообщил руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, ныне тоже находящийся на "Азовстали".

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"Хороший, светлый парень, делал свою работу. Очень любил своего ребенка. Это большая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк", – сказал Вершинин.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что сейчас российско-оккупационные войска штурмуют "Азовсталь". Вершинин просит увезти оттуда тела погибших, а также раненых и гражданских.

Что известно о бойце

Патрульный был переселенцем из Донецка. В 2014 году он уехал в Мариуполь, затем стал военным отдельной артиллерийской бригады, три года был в АТО. После вернулся в Мариуполь — там у него было много родственников. А в 2019 году вступил в ряды Патрульной полиции.

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