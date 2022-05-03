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Генерали налякані: Жданов розповів, скільки часу залишилося в армії РФ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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3 травня, 15:10
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Військовий експерт розповів про те, що деморалізує російських військових
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські офіцери не поспішатимуть тепер у відрядження до України. Про це Олег Жданов повідомив у інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

Олег Жданов окреслив ситуацію на фронті на сьогоднішній день. На всіх напрямках, за винятком Харкова, йдуть бої.

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"Ми тримаємо оборону, Росія пробує атакувати. Саме атакувати. Говорити про наступ не доводиться. Єдине із позитиву – це те, що на Харківському напрямку ми їх підтискаємо і потрохи відсуваємо їх від Харкова", — сказав він.

Військовий експерт прокоментував наш нещодавній наліт на командні пункти російської армії в Ізюмі, де перебував начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов.

"Я думаю, що ми сильно зіпсували їм ті плани, які вони мали там затвердити. Адже приїзд високого начальства завжди свідчить про те, що вони або намагалися виправити ситуацію за місцем, або намагалися внести корективи в наявні плани, бо залишилося сім днів до 9 травня, і, видимо, треба доповідати в Кремлі про якісь успіхи", — сказав експерт.

Також Жданов пояснив, що може означати ймовірне поранення Герасимова. Експерт зазначив, що ця інформація цілком може бути правдивою, адже уже з’являється інсайдерська інформація з російських джерел про те, що Герасимов отримав осколкове поранення в ногу, після чого швидко відбув назад у Москву.

"Для російської армії це буде мати негативні наслідки. Тому, що навіть сам факт, що ми вичислили знаходження начальника Генерального штабу і ще й завдали удар, фактично вигнали його з нашої території — це ще більше має деморалізувати. При чому не стільки, напевно війська, війська можуть про це і не дізнатися, особливо на передовій, від них будуть приховувати це, але Генеральний штаб це деморалізує", — сказав він.

Тепер, наголошує Жданов, далеко не кожен представник Генерального штабу погодиться поїхати у відрядження до України, щоб проконтролювати війська й покомандувати. Це деморалізація вищих органів військового управління.

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