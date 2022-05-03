Генералы напуганы: Жданов рассказал, сколько времени осталось у армии РФ

Военный эксперт рассказал о том, что деморализует российских военных

Олег Жданов рассказал о ситуации на фронте и настроениях в армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские офицеры не будут спешить теперь в командировку в Украину. Об этом Олег Жданов сообщил в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

Олег Жданов описал ситуацию на фронте на сегодняшний день. По всем направлениям, за исключением Харькова, идут бои.

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"Мы держим оборону, Россия пытается атаковать. Именно атаковать. Говорить о наступлении не приходится. Единственное из позитива – это то, что на Харьковском направлении мы их поджимаем и понемногу отодвигаем их от Харькова", — сказал он.

Военный эксперт прокомментировал наш недавний налет на командные пункты российской армии в Изюме, где был начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.

"Я думаю, что мы сильно испортили им те планы, которые они должны были утвердить. Ведь приезд высокого начальства всегда свидетельствует о том, что они либо пытались исправить ситуацию по месту, либо пытались внести коррективы в существующие планы, потому что осталось семь дней до 9 мая и, видимо, нужно докладывать в Кремле об успехах", — сказал эксперт.

Также Жданов объяснил, что может означать вероятное ранение Герасимова. Эксперт отметил, что эта информация вполне может быть правдивой, ведь появляется инсайдерская информация из российских источников о том, что Герасимов получил осколочное ранение в ногу, после чего быстро отбыл обратно в Москву.

"Для российской армии это будет иметь отрицательные последствия. Потому что даже сам факт, что мы вычислили нахождение начальника Генерального штаба и еще и нанесли удар, фактически выгнали его с нашей территории — это еще должно деморализовать. Причем не столько, наверное, войска, войска могут об этом и не узнать, особенно на передовой, от них будут скрывать это, но Генеральный штаб это деморализует", — сказал он.

Теперь, отмечает Жданов, далеко не каждый представитель Генерального штаба согласится уехать в командировку в Украину, чтобы проконтролировать войска и покомандовать. Это деморализация высших органов военного управления.





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