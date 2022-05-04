Росія розпочала нову фазу війни проти України — політолог

Кремль змирився з провалом до важливої дати 9 травня і переходить до нової стратегії, вважає Олег Саакян

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Друга хвиля наступу Росії на Україну провалилася. Вона випрацьовує нову стратегію війни проти України. Про це розповів Олег Саакян ведучим Євгенію Кисельову і Віолетті Логуновій в ефірі проєкт FREEDOM у YouTube-каналі "Україна 24".

Два дні поспіль Росія здійснює масовані удари по всій території України, частина з яких припадає на залізничну інфраструктуру. Саакян пояснив, що це для нас означає. На його думку, не можна пов’язувати такі дії окупантів лише із постачанням нам зброї із Заходу, тут діє цілий ряд причин.

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"Залізна дорога – це ще й експорт український зернових. Це дуже серйозне для України надходження валютної виручки, відповідно стабільність, робочі місця. Наша економіка й так тепер пошарпана війною і буде нею знесилюватися і далі. Тому Росія в цьому випадку б'є по тилах", – сказав він.

Саакян заявляє, що тепер ми увійшли в нову фазу війни, коли між собою боряться тили, системи, державні машини. Це вже не протистояння тільки на лінії фронту. Спершу Росія планувала грандіозну битву на сході й півдні України. Їхні плани тут поки не здійснилися, завадило цьому зокрема й затоплення крейсера "Москва".

"Це все одно була спроба вирішити результат війни на полі бою, а не широким протистоянням. Нині – це розписка Росії в тому, що їм не вдалося і не вдасться до 9 травня захопити схід і заявити про свою перемогу там, відповідно, починають удари по тилах. Це вже більш розумна стратегія, більш раціональний хід, ніж просто кидати людей в м'ясорубку і намагатися досягнути перемоги за рахунок закидання ворога трупами своїх солдат. Тому це деякі якісні зміни в цій війні", – сказав він.

Осмислити ці зміни, вважає Саакян, ми зможемо лише через певний час, коли побачимо якими будуть наступні кроки Російської Федерації. Чи продовжить Росія удари по інфраструктурі, чи це лише разова акція залякування й вони повернуться до попередньої стратегії.

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