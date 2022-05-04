У Києві та ще кількох містах України прогриміли вибухи

У трьох містах України ввечері 4 травня пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по Дніпру. Крім цього, над Черкасами було чутно вибухи, працювало ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи.
Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".
"Повідомляють про вибухи у Дніпрі!" – йдеться у повідомленні.
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Мер Дніпра Борис Філатов у Facebook розповів, що росіяни обстріляли центр міста. Також він попросив мешканців не виходити із укриттів.
Після цього повідомлення у Запоріжжі теж було чутно вибухи.
Пізніше стало відомо, що вибухи було чутно і в Черкасах. Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що працює ППО. Всім черкащанам він порадив залишатися в укриттях.
"Повідомляють про вибухи у Києві!" – пише Telegram-канал "Сьогодні".