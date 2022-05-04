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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Россия начала новую фазу войны против Украины — политолог

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 22:56
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Кремль смирился с провалом к важной дате 9 мая и переходит в новую стратегию, считает Олег Саакян
Эксперт рассказал, как Россия меняет тактику войны в Украине
Эксперт рассказал, как Россия меняет тактику войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторая волна наступления России на Украину провалилась. Она вырабатывает новую стратегию войны против Украины. Об этом рассказал Олег Саакян ведущим Евгению Киселеву и Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM в YouTube-каналы "Украина 24".

Два дня подряд Россия наносит массированные удары по всей территории Украины, часть из которых приходится на железнодорожную инфраструктуру. Саакян объяснил, что это значит для нас. По его мнению, нельзя связывать такие действия оккупантов только с поставкой оружия с Запада, здесь действует целый ряд причин.

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"Железная дорога – это еще и экспорт украинских зерновых. Это очень серьезное для Украины поступление валютной выручки, соответственно стабильность, рабочие места. Наша экономика и так сейчас потрепана войной и будет ею истощаться и дальше. Поэтому Россия в этом случае бьет по тылам", – сказал он.

Саакян заявляет, что теперь мы вошли в новую фазу войны, когда между собой сражаются тылы, системы, государственные машины. Это уже не противостояние только на линии фронта. Сначала Россия планировала грандиозное сражение на востоке и юге Украины. Их планы здесь пока не осуществились, помешало этому в том числе и затопление крейсера "Москва".

"Это все равно была попытка решить исход войны на поле боя, а не широким противостоянием. Сейчас это расписка России в том, что им не удалось и не удастся до 9 мая захватить восток и заявить о своей победе там, соответственно, начинают удары по тылам. Это уже более разумная стратегия, более рациональный ход, чем просто бросать людей в мясорубку и пытаться достичь победы за счет забрасывания врага трупами своих солдат. Поэтому это некоторые качественные изменения в этой войне", – сказал он.

Осмыслить эти изменения, считает Саакян, мы сможем только через некоторое время, когда увидим, какими будут следующие шаги Российской Федерации. Продолжит ли Россия удары по инфраструктуре или это только разовая акция устрашения и они вернутся к предыдущей стратегии.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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