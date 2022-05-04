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Сили ППО збили ракету окупантів над Київською областю (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 травня, 23:27
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Після падіння уламків почалася пожежа
Внаслідок падіння залишків ракети жертв немає/Фото: https://t.me/kyivoda/3622, колаж: "Сьогодні"
Внаслідок падіння залишків ракети жертв немає/Фото: https://t.me/kyivoda/3622, колаж: "Сьогодні"

У Броварському районі Київської області сили ППО збили ракету окупантів. Вона впала у полі.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

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Деталі

"Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО залишки ракети впали в полі поблизу села Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає", — повідомив Сапожко.

Голова Київської ОВА (ОДА) Олександр Павлюк заявив, що внаслідок падіння уламків є загоряння чагарника. На місці працює ДСНС. Інформація уточнюється та перевіряється.

Обстріли 9 травня

9 травня можливі провокації чи активізація ворожих обстрілів – про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

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"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не тільки бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо на якісь певні провокації чи активізацію обстрілів з боку російської армії", – сказав він.

Також Мотузяник додав, що Росія вигадає "перемоги" і покаже їх по телевізору, навіть якщо реальних досягнень не буде.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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