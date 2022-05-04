Силы ПВО сбили ракету оккупантов над Киевской областью (фото)

После падения обломков начался пожар

В результате падения остатков ракеты жертв нет/Фото: https://t.me/kyivoda/3622, коллаж: "Сегодня"

В Броварском районе Киевской области силы ПВО сбили ракетуоккупантов. Она упала в поле.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Имеем обновленную информацию о прилете в Требухове. После успешного срабатывания ПВО остатки ракеты упали в поле вблизи села Требухов. Дома не повреждены. Пострадавших нет", — сообщил Сапожко.

Глава Киевской ОВА (ОДА) Александр Павлюк заявил, что в результате падения обломков есть возгорание кустарника. На месте работает ГСЧС. Информация уточняется и проверяется.

Обстрелы 9 мая

9 мая возможны провокации или активизация вражеских обстрелов – об этом заявилспикер Минобороны Александр Мотузяник.

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"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то определенных провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", – сказал он.

Также Мотузяник добавил, что Россия придумает "победы" и покажет их по телевизору, даже если реальных достижений не будет.

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