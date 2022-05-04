РФ снова выпустила ракеты по Украине, слышны взрывы

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по украинским городам

Россияне продолжают атаковать украинские города ракетами / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия 4 мая уже второй раз за вечер выпустила ракеты по территории Украины. Взрывы раздались в Кропивницком, Одессе и Херсоне.

Об этом пишет Telegram-канал "Сегодня".

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Взрыв в Кропивницком

"Сообщают о взрыве в Кропивницком!" – говорится в сообщении.

В Кировоградской области есть прилет в инфраструктурный объект вне областного центра.

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Атака Одессы

В Одессе сегодня вечером тоже были слышны взрывы.

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Взрывы в Херсоне

"Сообщают о взрывах в Херсоне!" – пишет Telegram-канал "Сегодня".

Обстрел Николаева

В Николаеве весь вечер раздаются взрывы.

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