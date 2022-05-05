Арестович объяснил активизацию ракетных обстрелов украинских городов

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что интенсивные удары оккупантов по инфраструктуре предшествуют попытке новой атаки.
Об этом Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН.LIVE".
"И я вижу проявление попыток воздействовать на инфраструктуру. И в первую очередь на электростанции, которые позволяют организовывать железнодорожное движение. Совершенно понятно почему. Потому что видят в поставках Запада реальную угрозу и пытаются их срывать. Так активно пытаются срывать", – сказал Арестович.
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По его словам, обычно такие вещи предшествуют попытке наступления.
"По всей науке, наиболее интенсивный огонь непосредственно перед атакой бывает. Вполне возможно, что задумали какую-то пакость и пытаются какие-то силы сконцентрировать и куда-то кинуть. Потому что так объяснить удары по инфраструктуре, причем стратегического масштаба, это означает только попытку сделать что-то большое и гадкое", – сказал Арестович.
Обстрелы 4 мая
Вечером 4 мая были слышны взрывы над Черкассами и Киевом, работало ПВО. В Запорожье тоже прогремели взрывы. В Днепре ракета попала в инфраструктурный объект в центре города, сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
Также сообщается, что на Кировоградщине ракета поразила инфраструктурный объект за пределами города Кропивницкий.
В Броварском районе Киевской области силы ПВО сбили ракету оккупантов. Она упала в поле.
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