ЗСУ зіткнулися з найсерйознішим викликом після "Азовсталі" – ISW

Битва за Донбас продовжується

Український захисник (зліва). Фото: Колаж "Сьогодні"

Захоплення Сєверодонецька дозволить Кремлю заявити, що він повністю захопив Луганщину, однак це не дасть РФ жодної іншої істотної військової чи економічної вигоди.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначимо, Сєвєродонецьк це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється військовими РФ.

Окупанти платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку та матеріальну частину за всіма іншими напрямками для досягнення цієї єдиної мети. ISW зазначає, що Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".

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Тяжка битва

Зазначається, що українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сєверодонецьк та зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" у Маріуполі, і цілком можуть зазнати серйозної тактичної поразки найближчими днями у разі падіння Сєвєродонецька, хоча такий результат ніяк не гарантовано.

Захоплення Сєвєродонецька може допомогти у завоюванні решти Донецької області лише в тому випадку, якщо дасть росіянам імпульс для побудови послідовних операцій, але битва за Сєверодонецьк, швидше за все, запобігатиме продовженню великомасштабних російських наступальних операцій.

Росіяни зосередили набагато більшу частину своїх наступальних бойових сил для взяття Сєвєродонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" загалом на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси та техніку від своїх союзників, хоч би як повільним і обмеженим був цей потік.

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Сили окупантів виснажуються

Росіяни, навпаки, продовжують виявляти явні ознаки те, що вони спалюють наявні в них резерви живої сили та техніки, і немає причин очікувати полегшення найближчими місяцями. Російські війська протягом кількох тижнів не могли просунутися на жодному іншому напрямку і здебільшого навіть не намагалися це зробити.

Якщо російські війська, що застрягли на другорядних напрямках, втратять волю до бою, оскільки битва за Сєвєродонецьк поглинає більшу частину доступних Росії засобів, Україна може мати шанс розпочати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх. Ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися нагодою, навіть якщо вона з’явиться.

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