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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

ВСУ столкнулись с самым серьезным вызовом после "Азовстали" – ISW

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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29 мая, 06:54
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Битва за Донбасс продолжается
Украинский защитник (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Украинский защитник (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Захват Северодонецка позволит Кремлю заявить, что он полностью захватил Луганщину, однако это не даст РФ никакой другой существенной военной или экономической выгоды.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Отметим, Северодонецк это последний крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируется военными РФ.

Оккупанты платят за свой нынешний тактический успех на Донбассе цену, не соответствующую какой-либо реальной выгоде после взятия города. Москва привлекла силы, технику и материальную часть по всем другим направлениям для достижения этой единственной цели. ISW отмечает, что Москва "легкомысленно тратит боевую мощь на взятие города".

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Тяжелая битва

Отмечается, что украинские военные терпят серьезные потери в битве за Северодонецк и столкнулись с самым серьезным вызовом со времени блокады "Азовстали" в Мариуполе, и вполне могут понести серьезное тактическое поражение в ближайшие дни в случае падения Северодонецка, хотя такой результат никак не гарантирован.

Захват Северодонецка может помочь в завоевании остальной части Донецкой области только в том случае, если даст россиянам импульс для построения последовательных операций, но битва за Северодонецк, скорее всего, будет предотвращать продолжение крупномасштабных российских наступательных операций.

Россияне сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил для взятия Северодонецка, чем украинцы, формируя "градиент истощения" в целом в пользу Киева. Украинцы также продолжают получать припасы и технику от своих союзников, как бы медленным и ограниченным ни был этот поток.

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Силы оккупантов истощаются

Россияне, напротив, продолжают обнаруживать явные признаки того, что они сжигают имеющиеся у них резервы живой силы и техники, и нет причин ожидать облегчения в ближайшие месяцы. Российские войска в течение нескольких недель не могли продвинуться ни на каком другом направлении и в большинстве своем даже не пытались это сделать.

Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, потеряют волю к бою, поскольку битва за Северодонецк поглощает большую часть доступных России средств, Украина может иметь шанс начать серьезные контрнаступления с хорошими шансами на успех. Эта перспектива неопределенна, и Украина может не иметь возможности воспользоваться случаем, даже если он появится.

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