Американські аналітики дали новий прогноз щодо Сєвєродонецька: що може статися

Росіяни продовжують посилювати позиції навколо міста, але не оточили його

Володимир Путін (ліворуч) та військові РФ (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Війська РФ погано себе показали в операціях у місті, тому навряд чи зможуть швидко просуватися Сєвєродонецьком.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що окупанти, очевидно, продовжать наступ і можуть найближчими днями оточити Сєвєродонецьк.

ЗСУ уповільнили просування росіян.

Російські операції навколо Ізюма залишаються в тупику, і війська РФ, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.

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Як повідомляють, російські сили просуваються від Лимана у напрямку як на південний захід, щоб підтримати свої сили в Ізюмі, так і на південний схід на Сіверськ. Очевидно, найближчими днями їм буде складно досягти мети.

На що готовий Путін заради захоплення Сєвєродонецька?

Боєздатні підрозділи в російських окупантів є на кількох напрямках. Не став винятком і Сєвєродонецьк, де противник штурмуватиме наші позиції з будь-якого напрямку. Про це "Сьогодні" розповів військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, найближчими днями суттєво ситуація біля Сєверодонецька не зміниться.

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"Противник штурмуватиме наші позиції з будь-якого напрямку, будь-якими силами, незважаючи на втрати. На жаль, поки у них є ресурси наступати, вони це робитимуть. На цьому напрямі вони можуть виснажити всі свої загальні резерви", – розповів Жданов.

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