Американские аналитики дали новый прогноз по Северодонецку: что может произойти

Россияне продолжают усиливать позиции вокруг города, но не окружили его

Владимир Путин (слева) и военные РФ (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Войска РФ плохо себя показали в операциях в городе, поэтому вряд ли смогут быстро продвигаться по Северодонецку.

Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что оккупанты, скорее всего, продолжат постепенное наступление и могут в ближайшие дни окружить Северодонецк.

ВСУ замедлили продвижение россиян.

Российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и войска РФ, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления.

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Как сообщается, российские силы продвигаются от Лимана в направлении как на юго-запад, чтобы поддержать свои силы в Изюме, так и на юго-восток на Северск. Вероятно, в ближайшие дни им будет сложно достичь целей.

На что готов Путин ради захвата Северодонецка?

Боеспособные подразделения у российских оккупантов есть на нескольких направлениях. Не стал исключением и Северодонецк, где противник будет штурмовать наши позиции с любого направления. Об этом "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, в ближайшие дни ситуация у Северодонецка существенно не изменится.

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"Противник будет штурмовать наши позиции с любого направления, любыми силами, невзирая на потери. К сожалению, пока у них есть ресурсы наступать, они будут это делать. На этом направлении они могут истощить все свои общие резервы", – рассказал Жданов.

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