Жданов рассказал, на что готов Путин ради захвата Северодонецка

Военный эксперт объяснил, как оккупанты будут штурмовать наши позиции

Россия может истощить все свои общие резервы на одном направлении. / Фото: Радио Свобода, Коллаж: Сегодня

Боеспособные подразделения у российских оккупантов есть на нескольких направлениях. Не стал исключением и Северодонецк, где противник будет штурмовать наши позиции с любого направления.

Об этом "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Что происходит

По его мнению, в ближайшие дни существенно ситуация около Северодонецка не изменится.

"Противник будет штурмовать наши позиции с любого направления, любыми силами, невзирая на потери. К сожалению, пока у них есть ресурсы наступать – они будут это делать. На этом направлении они могут истощить все свои общие резервы, которые у них есть", – рассказал Жданов.

Читайте подробнее в статье "Идут за спинами военных: Жданов рассказал, как Россия использует "вагнеровцев".

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил на канале "Украина 4.5.0." потери врага на 27 мая:

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Напомним, американский Институт изучения войны сообщил, что в ближайшие дни армия РФ может усилить наступление на Северодонецк. Силы бросят также на атаку на Северск.

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