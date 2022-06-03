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100 днів війни: Reuters озвучила найбільшу проблему України та як її розв'язати

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 червня, 11:54
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Російська тактика завдає шкоди українським силам на передовій
В Україні зазначають, що тієї кількості зброї та боєприпасів, які надає Захід, недостатньо.
В Україні зазначають, що тієї кількості зброї та боєприпасів, які надає Захід, недостатньо. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Після 100 днів війни Україна бореться за час, намагаючись утриматися від переважаючого російського вогню на сході країни достатньо довго, щоб західна зброя прибула і дала вкрай необхідну перевагу.

Про це пише Reuters.

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Яка ситуація

Видання зазначає, що у зв’язку зі зростанням жертв і деякими затримками на Заході з поставками українські чиновники побоюються, що "полегшення може надійти недостатньо швидко". Так, дехто з тих, хто "спостерігає за тим, як їхні будинки розбивають", із "легким скептицизмом" зустріли обіцянку Білого дому про направлення Україні 700 мільйонів доларів нової допомоги, включаючи передові ракетні системи.

"Наші західні партнери нам допомагають, але тієї кількості зброї та боєприпасів, які вони надають, недостатньо", – сказав в інтерв'ю голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Водночас деякі експерти вважають, що Захід уже впустив свій "найкращий шанс".

"Я відчуваю, що Захід зробив велику помилку. Шість тижнів тому, коли росіяни відступали... Саме тоді американці повинні були дати українцям HIMARS", – сказав колишній високопоставлений чиновник НАТО Джеймі Ши.

Reuters зазначає, що після надмірного розтягнення своїх ліній постачання в перші тижні війни росіяни були змушені відійти з позицій навколо столиці Києва та інших північних регіонів. Проте останніми тижнями вони зосередили вогневу міць на відносно невеликому фронті.

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"Росія просувається повільно – лише на 500-1000 метрів на добу в порівнянні з десятками кілометрів, передбаченими їхньою військовою доктриною під час використання їхньої поточної тактики", – сказав один із представників західного міністерства оборони.

Він заявив, що зосередженість на артилерії частково визначається ослабленим станом російських сухопутних військ, боєздатність яких становить лише 50% повної потужності. За оцінками, Москва втратила понад 40 000 військовослужбовців від смерті або поранень.

Однак вказується, що ця тактика також завдає шкоди українським силам на передовій. За оцінками уряду, втрати складають 100 військовослужбовців і 450-500 поранених на день. Водночас інтенсивність вогню РФ перешкоджає ротації українських сил, посилюючи рівень втоми.

"Хоча Україна вражає дуже розумною тактикою, стратегією та організацією, ніхто не може заперечити, що українці зазнають удар за ударом", – сказав Йорг Форбріг із Німецького фонду Маршалла в Берліні.

На його думку, Росія може "вкласти в цю війну" набагато більше, ніж українці.

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Допомога Україні

За словами військових аналітиків, успіх західних заходів із надання допомоги Україні, ймовірно, визначають два фактори – швидкість і кількість.

"Ми отримали близько 100 гаубиць зі США і майже всі вони перебувають в Україні, але проблема в тому, що нам потрібно щонайменше в п'ять разів більше такої зброї, щоб хоча б забезпечити баланс сил", – повідомив керівник політичного консалтингу Defense Express Сергій Згурець.

Як зазначається, для надходження зброї може знадобитися до чотирьох тижнів, враховуючи час доставки та навчання, що потенційно може дати Росії вікно для "попереджувального збільшення своїх операцій".

Reuters пише, що передові американські ракетні системи з дальністю дії до 80 км – приблизно вдвічі більше, ніж існуюча артилерія – можуть виявитися великою перевагою для України, значно зменшуючи ризик вогню артилерійських екіпажів і підвищуючи швидкість і точність.

"Зброя також може дозволити Україні завдавати ударів по лініях постачання глибоко за лінією ворога. Вашингтон погодився поставити HIMARS після того, як отримав запевнення від Києва, що не використовуватиме їх для ураження цілей на території Росії. Своєю чергою Росія заявила, що Вашингтон додає "палива у вогонь", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, російські окупанти навряд чи мають сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після подальших втрат. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

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