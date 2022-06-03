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Обстріли Луганської області та ракетний удар по Сумській області: головне про атаки РФ за ніч (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 червня, 09:48
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Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо обстрілів
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українцям.
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українцям. / Фото: Колаж: Сьогодні,

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення України. Зокрема, під обстріл потрапили Сумська, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області. Також загарбники продовжують бої у Сєвєродонецьку.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна.

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Яка ситуація

Дніпропетровська область

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив у своєму Telegram-каналі, що ситуація в місті станом на ранок 3 червня повністю контрольована.

"По вечірніх "прильотах" до Мар'янського: повністю зруйновано кілька приватних будинків, газопровід, системи електропостачання. Пожежа загашена. Постраждалі – жінка 35 років, двоє дітей – 5 та 10 років. Легкі. Медична допомога надана", – написав він.

Також Вілкул повідомив, що на ранок із 10-и населених пунктів Криворізького району, в яких через грозу вибило освітлення, 6 під'єднані, а у 4-х працюють енергетики.

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Водночас голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада. Постраждалих немає.

Донецька область

Російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення. Зокрема, на Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок.

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На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Крім цього, силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного.

Луганська область

Керівник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що бої у Сєвєродонецьку тривають, а по Мирній Долині росіяни нанесли авіаудар

Зокрема, він заявив, що ворог звітує "черговими перемогами" над цивільною інфраструктурою – б’є по домівках та підприємствах.

"Лише в Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких би могли виїжджати на пожежі та рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці", – написав Гайдай.

Також, за його словами, вчора, 2 червня, зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку.

Крім цього, російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури та українських військових в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки та Лисичанська. Водночас ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.

Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.

Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.

Харківська область

У Генштаб повідомили, що на Харківському напрямку противник активних дій не проводив, але обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.

Слов’янський напрямок

Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації

Південнобузький напрямок

Протягом доби ворог застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина.

Сумська область

Кореспондентка "Україна24" заявила, що на Сумщині ракетного удару від окупантів зазнало село Гудове Шосткинського району. Також ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.

Ведучий Олексій Бурлаков для "Україна 4.5.0." повідомив про зведення Генштабу ЗСУ станом на 3 червня:

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни заявив, що російські окупанти навряд чи мають сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після подальших втрат.

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