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Обстрелы Луганской области и ракетный удар по Сумской области: главное об атаках РФ за ночь (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 июня, 09:48
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Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об обстрелах
Россия продолжает наносить ракетные удары по украинцам.
Россия продолжает наносить ракетные удары по украинцам. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население Украины. В частности, под обстрел попали Сумская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская области. Также захватчики продолжают бои в Северодонецке.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Какая ситуация

Днепропетровская область

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил в своем Telegram-канале, что ситуация в городе по состоянию на утро 3 июня полностью контролируется.

"По вечерним "прилетам" в Марьянское: полностью разрушены несколько частных домов, газопровод, системы электроснабжения. Пожар потушен. Пострадавшие – женщина 35 лет, двое детей – 5 и 10 лет. Легкие. Медицинская помощь оказана.", – написал он.

Также Вилкул сообщил, что к утру из 10-и населенных пунктов Криворожского района, в которых из-за грозы выбило освещение, 6 подключены, а в 4-х работают энергетики.

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В то же время глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская община. Пострадавших нет.

Донецкая область

Российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения. В частности, на Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок.

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На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Кроме этого, силами штурмовой и армейской авиации враг нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.

Луганская область

Руководитель Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что бои в Северодонецке продолжаются, а по Мирной Долине россияне нанесли авиаудар

В частности, он заявил, что враг отчитывается "дежурными победами" над гражданской инфраструктурой – бьет по домам и предприятиям.

"Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горском, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке", – написал Гайдай.

Также, по его словам, вчера, 2 июня, с утра в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину.

Кроме этого, российские захватчики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска. В то же время враг производит обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.

Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.

Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.

Фото – t.me/luhanskaVTSA.
Фото – t.me/luhanskaVTSA.

Харьковская область

В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении противник активных действий не проводил, но обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.

Славянское направление

Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Долгенького враг нанес авиаудары силами армейской авиации

Южнобужское направление

В течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населённых пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина.

Сумская область

Корреспондентка "Украина24" заявила, что на Сумской области ракетный удар от оккупантов получил село Гудово Шосткинского района. Также враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходино и Славгород.

Ведущий Алексей Бурлаков для "Украина 4.5.0." сообщил о сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 3 июня:

Напомним, американский Институт изучения войны заявил, что российские оккупанты вряд ли имеют силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь.

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