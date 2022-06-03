100 дней войны: Reuters озвучила самую большую проблему Украины и как ее решить

Российская тактика наносит ущерб украинским силам на передовой

В Украине отмечают, что того количества оружия и боеприпасов, которые предоставляет Запад, недостаточно. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

После 100 дней войны Украина борется за время, пытаясь удержаться от преобладающего российского огня на востоке страны достаточно долго, чтобы западное оружие прибыло и дало крайне необходимое преимущество.

Об этом пишет Reuters.

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Какая ситуация

Издание отмечает, что в связи с ростом жертв и некоторыми задержками на Западе с поставками украинские чиновники опасаются, что "облегчение может поступить недостаточно быстро". Так, некоторые из "наблюдающих за тем, как их дома разбивают", с "легким скептицизмом" встретили обещание Белого дома о направлении Украине 700 миллионов долларов новой помощи, включая передовые ракетные системы.

"Наши западные партнеры нам помогают, но того количества оружия и боеприпасов, которые они предоставляют, недостаточно", – сказал в интервью глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В то же время некоторые эксперты считают, что Запад уже упустил свой "лучший шанс".

"Я чувствую, что Запад совершил большую ошибку. Шесть недель назад, когда россияне отступали... Именно тогда американцы должны были дать украинцам HIMARS", – сказал бывший высокопоставленный чиновник НАТО Джейми Ши.

Reuters отмечает, что после чрезмерного растяжения своих линий поставок в первые недели войны россияне вынуждены были отойти с позиций вокруг столицы Киева и других северных регионов. Однако в последние недели они сосредоточили огневую мощь на относительно небольшом фронте.

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"Россия продвигается медленно – всего на 500-1000 метров в сутки по сравнению с десятками километров, предусмотренными их военной доктриной при использовании их текущей тактики", – сказал один из представителей западного министерства обороны.

Он заявил, что сосредоточенность на артиллерии частично определяется ослабленным состоянием российских сухопутных войск, боеспособность которых составляет всего 50% полной мощности. По оценкам, Москва потеряла более 40 тысяч военнослужащих от смерти или ранений.

Однако указывается, что эта тактика также наносит ущерб украинским силам на передовой. По оценкам правительства, потери составляют 100 военнослужащих и 450-500 раненых в день. В то же время интенсивность огня РФ препятствует ротации украинских сил, усиливая уровень усталости.

"Хотя Украина поражает очень разумной тактикой, стратегией и организацией, никто не может возразить, что украинцы терпят удар за ударом", – сказал Йорг Форбриг из Немецкого фонда Маршалла в Берлине.

По его мнению, Россия может "вложить в эту войну" гораздо больше, чем украинцы.

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Помощь Украине

По словам военных аналитиков, успех западных мер по оказанию помощи Украине, вероятно, определяют два фактора – скорость и количество.

"Мы получили около 100 гаубиц из США и почти все они находятся в Украине, но проблема в том, что нам нужно по меньшей мере в пять раз больше такого оружия, чтобы хотя бы обеспечить баланс сил", – сообщил руководитель политического консалтинга Defense Express Сергей Згурец.

Как отмечается, для поступления оружия может потребоваться до четырех недель, учитывая время доставки и обучения, что может дать России окно для "предупредительного увеличения своих операций".

Reuters пишет, что передовые американские ракетные системы с дальностью действия до 80 км – примерно вдвое больше, чем существующая артиллерия – могут оказаться большим преимуществом для Украины, значительно уменьшая риск огня артиллерийских экипажей и повышая скорость и точность.

"Оружие также может позволить Украине наносить удары по линиям снабжения глубоко по линии врага. Вашингтон согласился поставить HIMARS после того, как получил заверения от Киева, что не будет использовать их для поражения целей на территории России. В свою очередь Россия заявила, что Вашингтон добавляет "топлива в огонь", – говорится в материале.

Напомним, российские оккупанты вряд ли имеют силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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