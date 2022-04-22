Жителька Маріуполя розповіла про пережите в місті: "Не можна дітям показувати сльози"

Світлана Штенда заявила, що російські солдати не давали привезти воду та продукти

Світлана Штенда сказала, що досі залишається незрозумілим, від чого "звільняють" російські окупанти. / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Директор департаменту роботи з активами Маріупольської міської ради Світлана Штенда розповіла про пережите в оточеному російськими окупантами місті.

Про її історію повідомила в Telegram Маріупольська міська рада.

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"Кожен маріуполець – вільний птах у полі"

За словами жінки, коли в Маріуполі почалася війна, людей із "гарячих" мікрорайонів евакуювали ближче до центру міста. Їхня кількість зростала з кожним днем – на одній із локацій перебувало понад 4000 мирних. Туди ж привозили воду, їжу, матраци та теплі ковдри.

Далі в березні посилилися обстріли в Центральному районі міста. Директор департаменту заявила, що люди переживали, щоб в укриття не потрапили снаряди, а згодом доступ до них став неможливим.

Водночас російські солдати не давали привезти воду та продукти до кінотеатру "Савона", де ховалися діти.

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"Коли я йшла на роботу, у мене в підвалі залишалися діти. Коли ти повертаєшся та обіймаєш їх, то плачеш. Добре, що там було погане світло. Не можна їм показувати сльози. Досі залишається незрозумілим, від чого звільнили нас російські окупанти. Від житла, побуту, родичів? Нас звільнили від усього, чого можна було. Тепер кожен маріуполець – вільний птах у полі, який блукає по всьому світу та не може собі знайти притулок", – сказала Світлана Штенда.

Нагадаємо, в селі Мангуш російські окупанти ще в березні викопали траншеї й тепер звозять туди з Маріуполя "Камазами" трупи українців.

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