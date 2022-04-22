Окупанти "Камазами" звозять трупи маріупольців до братських могил (фото)

Російські військові поховали від 3-х до 9-ти тисяч мирних жителів

Окупанти вбивають мирних людей / Колаж "Сьогодні"

У селі Мангуш російські окупанти ще в березні викопали траншеї і тепер звозять туди з Маріуполя "Камазами" трупи українців.

Про це пише Україна 24.

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У братській могилі поховані від трьох до дев'яти тисяч мирних жителів Маріуполя. Ще у березні військові РФ почали рити траншеї.

"Сьогодні не нацисти, сьогодні рашисти роблять те саме і теж страшними методами", – йдеться у повідомленні.

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Обстановка у Маріуполі

21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".

Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.

У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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