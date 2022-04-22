Війська США не братимуть участь у деблокаді Маріуполя — Пентагон

Україні доведеться власними силами видворити окупантів

Кірбі заявив, що ВМС США не допоможуть Україні з Маріуполем/Фото: колаж: "Сьогодні"

Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки не будуть брати участі у деблокаді Маріуполя.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

Деталі

"Якщо ви питаєте, чи збираються ВМС США брати участь в операціях у Чорному морі, з погляду прориву блокади, відповідь – ні", — сказав Кірбі.

Ситуація у Маріуполі

21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь" .

. Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців .

. У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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