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Жительница Мариуполя рассказала о пережитом в городе: "Нельзя детям показывать слезы"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 апреля, 11:38
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Светлана Штенда заявила, что российские солдаты не давали привезти воду и продукты
Светлана Штенда​​​​​​​ сказала, что до сих пор остается непонятным, от чего "освобождают" российские оккупанты.
Светлана Штенда​​​​​​​ сказала, что до сих пор остается непонятным, от чего "освобождают" российские оккупанты. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Директор департамента по работе с активами Мариупольского городского совета Светлана Штенда рассказала о пережитом в окруженном российскими оккупантами городе.

О ее истории сообщила в Telegram Мариупольский городской совет.

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"Каждый мариуполец – свободная птица в поле"

По словам женщины, когда в Мариуполе началась война, людей из "горячих" микрорайонов эвакуировали поближе к центру города. Их количество росло с каждым днем – на одной из локаций находилось более 4000 мирных. Туда же привозили воду, еду, матрасы и теплые одеяла.

Далее в марте усилились обстрелы в Центральном районе города. Директор департамента заявила, что люди переживали, чтобы в укрытие не попали снаряды, а затем доступ к ним стал невозможен.

В то же время российские солдаты не давали привезти воду и продукты в кинотеатр "Савона", где прятались дети.

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"Когда я шла на работу, у меня в подвале оставались дети. Когда ты возвращаешься и обнимаешь их, то плачешь. Хорошо, что там был плохой свет. Нельзя им показывать слезы. До сих пор остается непонятным, от чего освободили нас российские оккупанты. От жилья, быта, родственников? Нас освободили от всего, чего можно было. Теперь каждый мариуполец – свободная птица в поле, которая блуждает по всему миру и не может себе найти убежище", – сказала Светлана Штенда.

Напомним, в селе Мангуш российские оккупанты еще в марте выкопали траншеи и теперь свозят туда из Мариуполя "Камазами" трупы украинцев.

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