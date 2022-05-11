РФ замітає сліди Окупанти хочуть сховатися за фальшивими документами

Армія РФ намагається приховати причетність до того, що влаштовували обстріл українських міст

Армія РФ масово змінює документи на "їх тут немає" / Фото: Колаж: Сьогодні

Армія РФ звертається до свого командування з вимогою засекретити їх участь у війні, яку вони розв'язали в Україні. Інформацію про те, як окупанти намагаються приховати свої злочини, розсекретило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у своєму Telegram-каналі .

"Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні або у відпустках. Деякі льотчики вимагають документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходили службу частини", – повідомляють у ГУР.

У ГУР зазначають, що розвідка встановила всі особи російських військових, які влаштовували звірства на нашій території, зокрема військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС та ППО (військова частина 77983).

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"Особливого масштабу такі звернення набули в частинах повітряно-космічних сил росії. Сховатись від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, але вже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення до нашої держави", – повідомляє ГУР МО.

Більшість військових РФ було залучено до завдання ракетних ударів і бомбардувань України з аеродромів на території Білорусі. Список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку оприлюднено на сайті ГУР МО України.

Звірства російських окупантів