"80% людей отруїлися місцевою їжею". Маріуполець розповів, як його родину вивезли до РФ

Окупанти везли українців голодними у старих автобусах, а на кордоні з РФ влаштували ціле шоу для пропагандистів – мешканець Маріуполя описав депортацію його родини

Окупанти насильно вивозять українців до РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителя Маріуполя Дмитра Радченка разом із дружиною та маленькою дитиною насильно вивезли окупанти до РФ. Усього російські військові депортували близько 45 тисяч українців. Чоловік розповів, що людей везли у старих холодних автобусах і майже не годували, але одного разу посадили у новий транспорт – якраз на під'їзді до російських журналістів.

Про це Радченко розповів 0629.com.

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За словами маріупольця, людей або примусово діставали з підвалів і змушували сідати в автобуси, або відверто дурили. Обіцяли довезти до Запоріжжя, але потім, коли транспорт уже рушив, везли до фільтраційних таборів. Саме так і потрапив на територію РФ.

Як проходила "евакуація"

Дмитро разом із сім'єю дісталися до виїзду з Маріуполя, щоб виїхати до іншого міста України. Але там стояли військові без нашивок. Люди не знали, чиї це солдати. Вони змусили українця практично догола роздягнутися на морозі – шукали українські тату та сліди від рушниці. Після цього приїхали автобуси.

"Нам ніхто не давав відповіді на запитання: хто вони, куди повезуть, навіщо, що нам робити? Ми стояли, розгублені, і нічого не розуміли, що відбувається. З 2 березня ми жили в абсолютному інформаційному вакуумі. У сліпоті та глухоті", – сказав він.

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Спочатку людей відвезли до Нікольського у фільтраційний табір – Дмитра знову роздягнули та допитували, перевіряли документи. У селищі українців розмістили у школі, з їжі дали всього по ложці каші, чай та печиво. Після ночівлі військові заявили, що у людей лише кілька варіантів – їхати до Донецька, до Ростова або назад до Маріуполя.

Сім'я вирішила їхати до Ростова, щоб потім було легше виїхати до Європи. Людей знову посадили в автобуси, дорогою старий транспорт зламався і пасажири чекали на новий. До кордону з РФ їхала доба – там їх пересадили у новий комфортабельний автобус.

"Ми довго дивувалися, але потім зрозуміли чому. Буквально за 300 метрів від кордону автобус зупинився біля білих надувних наметів російського МНС. Там були десятки людей – журналістів з відеокамерами. Нам там дали гарячу їжу. Ми повноцінно поїли, гречку з м'ясом, вперше за останній місяць. Ми їли, а нам в обличчя тикають камеру та просять розповісти, як жахливо в Україні. Було дуже неприємно", – сказав Дмитро.

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Окупанти давали зіпсовану їжу

Виявилося, що українців везли не до Ростова, а до Таранрогу. Люди навіть не запитали, куди вони хочуть їхати. Однак у Таранрозі мешканцям Маріуполя сказали, що повезуть їх далі – до Володимира.

"Їжа у поїзді була жахлива. Багатьох нудило. 80% людей отруїлися цією місцевою їжею. Людей рвало. Ми потім уже у Володимирі довго лікувалися від цього", – сказав Дмитро.

Окупанти обіцяли їжу та житло українським сім'ям. Проте більшість із них привезли у нелюдські умови – Дмитро умовив депутата не везти його родину до села. Їх поселили у місцевому готелі.

"Годують нас тричі на день, але порції мікроскопічні, і їжа смердить, учора гречка віддавала ацетоном, і ти, хто з'їв, госпіталізували до лікарень . Цілими поверхами вивозили. Ми не їли. Небезпечно. Постійно нам подають якісь документи, просять щось підписати. Статус біженців ми не оформляли" , – додав українець.

Наразі сім'я шукає варіанти, як виїхати з Росії.