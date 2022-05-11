РФ заметает следы. Оккупанты хотят спрятаться за фальшивыми документами

Армия РФ обращается к своему командованию с требованием засекретить их участие в войне, которую они развязали в Украине. Информацию о том, как оккупанты пытаются скрыть свои преступления, рассекретило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.
"Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать, требуя у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части", – сообщают в ГУР.
В ГУР отмечают, что разведка установила все личности российских военных, которые устраивали зверства на нашей территории, в частности военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть 77983).
"Особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил россии. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", – сообщает ГУР МО.
Большая часть военных РФ была привлечена к нанесению ракетных ударов и бомбежкам Украины с аэродромов на территории Беларуси. Список командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка обнародован на сайте ГУР МО Украины.
Зверства российских оккупантов
- Жителя Мариуполя Дмитрия Радченко вместе с женой и маленьким ребенком насильно вывезли оккупанты в РФ. Всего российские военные депортировали около 45 тысяч украинцев. Мужчина рассказал, что людей везли в старых холодных автобусах и почти не кормили.
- СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором он признается, как они расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят домашних любимцев украинцев.
- Всего за период полномасштабного вторжения жертвами оккупантов стали 158 детей.
- В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города российские военные похищали и издевались над гражданскими.
- Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.