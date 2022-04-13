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В Киев прибыла новая партия гуманитарной помощи – кто ее получит

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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13 апреля, 16:04
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Гуманитарная помощь рассчитана в первую очередь на социально незащищенных киевлян
Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова продолжает поступать в Киев
Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова продолжает поступать в Киев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать украинцам во время войны. Недавно 1,5 тысячи продуктовых наборов были переданы территориальному центру социального обслуживания в Голосеевском районе Киева.

Это уже второй этап помощи Фонда жителям столицы. Кто может рассчитывать на помощь в первую очередь:

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  • переселенцы из горячих точек Киевской области;
  • люди с инвалидностью;
  • пожилые люди;
  • многодетные семьи и семьи, потерявшие кормильца или оставшиеся без доходов из-за военных действий.

В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 25 тысяч наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

Гуманитарная поддержка

Фонд Рината Ахметова передал городу-герою Ирпень, жители которого оказались в самом эпицентре трагических событий, тысячу наборов с продуктами первой необходимости.

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В целом Фонд Рината Ахметова передал жителям Киевской области более 7,5 тысячи таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Кроме того, украинцам в прифронтовых зонах также продолжают доставлять гуманитарную помощь. 10 тысяч наборов в первую очередь предоставят социально незащищенным категориям населения, которые не смогли эвакуироваться из Покровска. Продуктовые наборы составлены по рекомендациям ВОЗ.

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