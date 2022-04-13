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СЬОГОДНІ Війна Життя у воєнний час

До Києва прибула нова партія гуманітарної допомоги – хто її отримає

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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13 квітня, 16:04
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Гуманітарна допомога розрахована насамперед на соціально незахищених киян
Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова продовжує надходити до Києва
Гуманітарна допомога від Фонду Ріната Ахметова продовжує надходити до Києва / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати українцям у період війни. Так, нещодавно 1,5 тисячі продуктових наборів були передані територіальному центру соціального обслуговування у Голосіївському районі Києва.

Це вже другий етап допомоги від Фонду мешканцям столиці. Хто може розраховувати на допомогу у першу чергу:

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  • переселенці з гарячих точок Київської області;
  • люди з інвалідністю;
  • літні люди;
  • багатодітні сім’ї та сім’ї, які втратили годувальника або залишилися без доходів через воєнні дії.

Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 25 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Гуманітарна підтримка

Фонд Ріната Ахметова передав місту-герою Ірпінь, жителі якого опинилися в самому епіцентрі трагічних подій, тисячу наборів з продуктами першої необхідності.

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Загалом Фонд Ріната Ахметова передав жителям Київської області понад 7,5 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Крім того, українцям у прифронтових зонах також продовжують доставляти гуманітарну допомогу. 10 тисяч наборів першочергово нададуть соціально незахищеним категоріям населення, які не змогли евакуюватися з Покровська. Продуктові набори складені за рекомендаціями ВООЗ.

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Слава Україні!
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Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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