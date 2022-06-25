Любовь вопреки войне. В Запорожье спасатель оригинально сделал предложение своей девушке (фото)

Предложение руки и сердца прозвучало в самый неожиданный момент

В Запорожье спасатель оригинально сделал предложение своей девушке. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье начальник караула одной из пожарно-спасательных частей Запорожья Павел Проскурников сделал романтическое предложение руки и сердца своей любимой девушке Анастасии. Для этого спасатель придумал легенду с боевой учебой.

Историю очередной победы любви вопреки войне рассказали в МВД Украины.

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По легенде, в одном из учебных заведений произошел пожар. Прибывшие по вызову спасатели провели предварительное боевое развертывание и совместно с руководством эвакуировали персонал.

Когда люди вышли во двор, Павел, неожиданно для Анастасии, вышел с букетом цветов, стал на колено и попросил руки и сердца. Ответ на предложение не заставил себя ждать и девушка без колебаний ответила "Да".

"Нас предупредили заранее, что будут проходить учения со спасателями. Но я даже и подумать не могла, что Павел таким образом сделает мне предложение. Я очень счастлива!", – поделилась невеста.

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Спасатель сделал предложение своей любимой. Фото: ГСЧС

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