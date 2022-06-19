Обвенчались на фронте: история любви разведчика и снайпера ВСУ

Пара могла встретиться еще в 2014-м на Донбассе

"Белка" и "Кот" вместе воюют за Украину / Фото: Коллаж: Сегодня, Facebook/Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Бойцы 97 батальона 60 ОПБр, защищающие от российского вторжения одно из самых опасных направлений, познакомились после ранений на Донбассе и создали семью, а теперь снова воюют за Украину. Историю любви двух военных опубликовал на странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он – разведчик с позывным "Кот", она – снайпер "Белка". Говорят, что должны встретиться еще в 2014-м на Донбассе, потому что воевали совсем рядом, но сложилось иначе.

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До 2014 года "Белка" была дизайнером одежды, имела собственное ателье. Шитье бросила, как только началась война.

"Просто не могла себя заставить шить кому-то платье, зная, что в это время на фронте гибнут люди. Я раньше не имела ни малейшего представления о военном деле, но понимала, что руки нужны, была готова даже еду готовить. Отдала ключи от дома и ателье друзьям и уехала в подразделение. Два месяца была на учебе в учебном центре. Сначала училась на штурмовика, потом на санинструктора. Потом взяла в руки СИД и стала снайпером. Откуда сноровка? Благодаря тому, что я шью, у меня хороший глазомер", — рассказала женщина.

"Кот" и "Белка" в свое время покинули армию по состоянию здоровья после полученных ранений. Несмотря на это очень хотели вернуться в строй. Когда "Кот" в фейсбуке написал, что собирает группу и ему нужен снайпер, "Белка" сразу ответила, что готова присоединиться. Началась переписка, а затем и романтические отношения. Они поженились, приобрели уютный дом, запланировали венчание.

Но утром 24 февраля все планы резко изменились. "Кот" пошел в военкомат, сказал, что не имеет права оставаться на "гражданке" с боевым опытом. То же сделала и "Белка". С тех пор они воюют вместе.

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"С самого начала на месте не сидели. Спали по 2-3 часа. Россияне заходили большими колоннами, не всегда было понятно откуда. Но и они иногда "терялись", ведь использовали старые карты, на которых деревни еще не переименованы. К примеру, в Новоселовку колонна из 120 машин заехала случайно, сразу же уехала. Правда, прежде разграбили дома, убили несколько гражданских. В Белогорье враги мародерили очень сильно, в основном, якуты и кадыровцы. Издевались над людьми, искали молодых девушек. Люди были голодны, испуганы. Мы встречали врага соответственно, чтобы ему не было вкусно. Лично видел, как они добивали раненых и выстрелами гнали бойцов в бой", — рассказал "Кот".

На фронте Кота и Белка повенчал военный капеллан. Несмотря на то, что война продолжается, супруги уже строят планы после Победы.

"Ближайшая мечта – дойти до Бердянска, освободить его и покупаться в море. Я жене это обещал. Потом хочется, конечно, вернуться домой, закончить ремонт в доме", — сказал разведчик.

А также пара планирует усыновить детей — как минимум двоих.

Свадьбы на фронте

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в прифронтовом населенном пункте поженилось две влюбленные пары.

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Первая пара – военнослужащие Сичеславской бригады Владислав и Ольга, которые не один год защищают Украину с оружием в руках.

Вторая пара – доброволец Николай из десантно-штурмовых войск и журналистка Кристина.

В начале мая в разрушенной, но освобожденной от русских оккупантов Буче состоялась первая свадебная церемония. Пара влюбленных узаконила свои отношения.

Отметим, что в Украине можно пожениться дистанционно. Во время военного положения регистрировать браки разрешили не только работникам органов ЗАГС, полномочия предоставили и другим лицам. Зарегистрировать брак можно с отсутствием одного из пары — это разрешено тем, кто несут службу, находятся где-то далеко и хотят жениться со своей второй половинкой.