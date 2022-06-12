Война – не помеха любви: бойцы ВСУ на фронте сыграли две свадьбы (фото)

Так создаются украинские семьи, знающие цену свободе, отметили в Минобороны

Две влюбленные пары поженились в прифронтовом поселке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области в прифронтовом населенном пункте поженилось две влюбленные пары.

Первая пара – военнослужащие Сичеславской бригады Владислав и Ольга, которые не один год защищают Украину с оружием в руках, сообщает Минобороны Украины в Facebook.

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Вторая пара – доброволец Николай из десантно-штурмовых войск и журналистка Кристина.

Как отметили в Минобороны, "в такое сложное время и создаются настоящие украинские семьи, знающие цену свободе, которые делают все возможное на передовой, чтобы не передать по наследству войну".

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Боялись разлуки: в Киеве во время войны поженились медики

В Киеве во время войны, которую развязала Россия, поженились медработники. Молодые люди боялись, что военные действия могут их разлучить.

Врач-реаниматолог сделал предложение медсестре блока кардиореанимации за два дня до начала войны. Однако после начала военных действий в клинической больнице №5 в Киеве, где работают влюбленные, начали принимать раненых.

Церемония прошла без колец и фаты, в рабочей форме.