Кохання всупереч війні. У Запоріжжі рятувальник оригінально освідчився своїй дівчині (фото)

Пропозиція руки та серця прозвучала у найнеочікуваніший момент

У Запоріжжі рятувальник оригінально освідчився своїй дівчині. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі начальник караулу однієї із пожежно-рятувальних частин Запоріжжя Павло Проскурніков зробив романтичну пропозицію руки і серця своїй коханій дівчині Анастасії. Для цього рятувальник вигадав легенду з бойовим навчанням.

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За легендою, в одному із закладів освіти сталася пожежа. Рятувальники, які прибули на виклик, провели попереднє бойове розгортання та спільно з керівництвом евакуювали персонал.

Коли люди вийшли на подвір’я, Павло, неочікувано для Анастасії, вийшов з букетом квітів, став на коліно та попросив руки і серця. Відповідь на пропозицію не забарилася і дівчина без вагань відповіла "Так".

"Нас попередили заздалегідь, що будуть проходити навчання з рятувальниками. Але я навіть і подумати не могла, що Павло у такий спосіб зробить мені пропозицію. Я дуже щаслива!", – поділилася радістю наречена.

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Рятувальник зробив пропозицію своїй коханій. Фото: ДСНС

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