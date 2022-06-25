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Кохання всупереч війні. У Запоріжжі рятувальник оригінально освідчився своїй дівчині (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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25 червня, 19:45
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Пропозиція руки та серця прозвучала у найнеочікуваніший момент
У Запоріжжі рятувальник оригінально освідчився своїй дівчині.
У Запоріжжі рятувальник оригінально освідчився своїй дівчині. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі начальник караулу однієї із пожежно-рятувальних частин Запоріжжя Павло Проскурніков зробив романтичну пропозицію руки і серця своїй коханій дівчині Анастасії. Для цього рятувальник вигадав легенду з бойовим навчанням.

Історію чергової перемоги кохання всупереч війні розповіли у МВС України.

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За легендою, в одному із закладів освіти сталася пожежа. Рятувальники, які прибули на виклик, провели попереднє бойове розгортання та спільно з керівництвом евакуювали персонал.

Коли люди вийшли на подвір’я, Павло, неочікувано для Анастасії, вийшов з букетом квітів, став на коліно та попросив руки і серця. Відповідь на пропозицію не забарилася і дівчина без вагань відповіла "Так".

"Нас попередили заздалегідь, що будуть проходити навчання з рятувальниками. Але я навіть і подумати не могла, що Павло у такий спосіб зробить мені пропозицію. Я дуже щаслива!", – поділилася радістю наречена.

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Рятувальник зробив пропозицію своїй коханій. Фото: ДСНС

Раніше ми розповідали, як у Києві під час війни, яку розв'язала Росія, одружилися двоє медпрацівників. Молоді люди боялися, що військові дії можуть розлучити їх.

Також сайт "Сьогодні" писав про історію кохання розвідника та снайперки ЗСУ. Вони познайомилися після поранень на Донбасі та створили сім'ю, а тепер знову воюють за Україну.

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