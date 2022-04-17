Зверь в зеркале. Посольство США в Украине "умыло" пропагандистку Симоньян

Российская пропагандисткаМаргарита Симоньян заявила, что нацисты это те, кто готовы вырвать детям глаза из-за этнических признаков. Посольство США в Украине ответило женщине и напомнило про изнасилованных и убитых детей солдатами России, а также про другие преступления военных РФ.
Об этом сообщило посольство США в Украине.
"Давайте проясним – Россия убила или ранила более 550 детей в Украине с 24 февраля. Российские войска бомбили, обстреливали, изнасиловали, расстреливали и принудительно депортировали их. Зверь в зеркале, Маргарита", - говорится в сообщении.
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Сколько умерло детей с начала войны
С начала вторжения российской федерации в Украине погибло 200 детей и пострадало 360 детей.
"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.