Звір у дзеркалі. Посольство США в Україні "умило" пропагандистку Симоньян

Маргариті Симоньян нагадали про всі військові злочини, які вчинили російські окупанти

Армія РФ продовжує вчиняти злочини / Колаж "Сьогодні"

Російська пропагандисткаМаргарита Симоньян заявила, що нацисти це ті, хто готовий вирвати дітям очі через етнічні ознаки. Посольство США в Україні відповіло жінці та нагадало про зґвалтованих та вбитих дітей солдатами Росії, а також про інші злочини військових РФ.

Про це повідомило посольство США в Україні.

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"Давайте прояснимо – Росія вбила або поранила понад 550 дітей в Україні з 24 лютого. Російські війська бомбили, обстрілювали, зґвалтували, розстрілювали та примусово депортували їх. Звір у дзеркалі, Маргарита", – йдеться у повідомленні.

Скільки померло дітей від початку війни

З початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 200 дітей та постраждало 360 дітей.

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"Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії" , – повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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