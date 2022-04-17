Звір у дзеркалі. Посольство США в Україні "умило" пропагандистку Симоньян

Російська пропагандисткаМаргарита Симоньян заявила, що нацисти це ті, хто готовий вирвати дітям очі через етнічні ознаки. Посольство США в Україні відповіло жінці та нагадало про зґвалтованих та вбитих дітей солдатами Росії, а також про інші злочини військових РФ.
Про це повідомило посольство США в Україні.
"Давайте прояснимо – Росія вбила або поранила понад 550 дітей в Україні з 24 лютого. Російські війська бомбили, обстрілювали, зґвалтували, розстрілювали та примусово депортували їх. Звір у дзеркалі, Маргарита", – йдеться у повідомленні.
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550 24 . , , , . , . pic.twitter.com/6Ow6TIVgpE- U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 16, 2022
Скільки померло дітей від початку війни
З початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 200 дітей та постраждало 360 дітей.
"Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії" , – повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.