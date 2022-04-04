Жили вместе с мертвыми : в Черниговской области оккупанты не выпускали людей из подвала (фото)

В селе Ягодное Черниговской области российские военные удерживали более 150 человек одновременно в небольшом подвале местной школы.
Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Оккупанты выпускали людей на улицу, однако не часто.
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"Не знаю, какими словами это можно обрисовать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли", – говорится в сообщении.
В подвале школы болели и умирали. Также живые находились с мертвыми. В помещении находились женщины и дети.
"Я склоняюсь к их мужеству и выдержке. Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной", - говорится в сообщении.
ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.
Указывается, что территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.