В Черниговской области военные уничтожили колонну оккупантов (фото)

Российские военные продолжают нести потери

Уничтоженная техника врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле города Ичня Черниговской области Вооруженные Силы Украины разгромили очередную отступающую колонну врага.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.

Реклама

"Не спасла колонну орков на ичнянском направлении и мегасильная защита из бревен от сил сопротивления Сиверщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете", – говорится в сообщении.

Потери врага за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

Реклама

личного состава – около 18 000;

танков – 644;

боевых бронированных машин – 1830;

артиллерийских систем – 325;

РСЗО – 105;

средства ПВО – 54;

самолетов – 143;

вертолетов – 134;

автомобильной техники – 1249;

корабли/катера – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;

Специальная техника – 24;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Ранее мы сообщали, что "Азов" за сутки уничтожил в Мариуполе 2 танка и 4 бронемашины оккупантов.

Также напомним, во внутренних сводках Минобороны России сказано о 23 тысячах погибших солдат в Украине.