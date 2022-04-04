В Черниговской области военные уничтожили колонну оккупантов (фото)

Возле города Ичня Черниговской области Вооруженные Силы Украины разгромили очередную отступающую колонну врага.
Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.
"Не спасла колонну орков на ичнянском направлении и мегасильная защита из бревен от сил сопротивления Сиверщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете", – говорится в сообщении.
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Потери врага за сутки
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 000;
- танков – 644;
- боевых бронированных машин – 1830;
- артиллерийских систем – 325;
- РСЗО – 105;
- средства ПВО – 54;
- самолетов – 143;
- вертолетов – 134;
- автомобильной техники – 1249;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
- Специальная техника – 24;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Ранее мы сообщали, что "Азов" за сутки уничтожил в Мариуполе 2 танка и 4 бронемашины оккупантов.
Также напомним, во внутренних сводках Минобороны России сказано о 23 тысячах погибших солдат в Украине.