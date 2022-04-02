Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Во внутренних сводках Минобороны России сказано о 23 тысячах погибших солдат в Украине

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 апреля, 15:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Москве знают, сколько точно они загубили своих в бессмысленной войне
Ежедневно российские оккупанты теряют в Украине свои жизни и технику / Коллаж "Сегодня"
Ежедневно российские оккупанты теряют в Украине свои жизни и технику / Коллаж "Сегодня"

В России знают о реальных потерях своей армии в боях в Украине и они выше тех, что на данным момент подсчитал Генеральный штаб ВСУ.

Новые цифры обнародовал бывший министр МВД Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке.

Реклама

Что известно

"Выдержка из еженедельной внутренней сводки в РФ на утро 2 апреля:

Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава

  • ВС РФ- 17 549 человек.
  • ЧВК – 5 366 человек.

Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) – 22 915 человек", – написал Аваков.

Реклама

Напомним, что Генштаб ВСУ на утро 2 апреля сообщил о потерях агрессора в количестве 17 800 человек.

Другие данные

Украинские военные постоянно предупреждают российских солдат, что ничего, кроме смерти или увечий они не получат в этой войне. Например, об этом предупредили командиры легендарного полка "Азов", который вот уже месяц ведет сопротивление российским оккупантам внутри заблокированного Мариуполя.

В конце марта советник Офиса президента Алексей Арестович во время традиционного брифинга рассказал, как славные украинские войны уничтожили под Харьковом батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. В группе из 648 военных выжили всего трое.

Реклама

Корреспондент Voice of America Джефф Селдин сообщил, что по данным НАТО, общие потери у россиян, включая плененных, пропавших без вести и раненых, составляют 30 – 40 тысяч человек.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 апреля
1
Личный состав 17800
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 631
Танки
5
ББМ 1776
ББМ
6
Артиллерия 317
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 100
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 87
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1236
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Кот Степан (конечно, Андреевич) - блогер-миллионник Инстаграма, ставший с начала войны волонтером. На странице Степана собирают финансовую помощь для различных фондов, которые спасают животных в Украине. Уже собрано около 300 тысяч гривен. Сейчас кот-блогер находится за границей (выехал с хозяйкой), но с каждым днем становится все популярнее.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Максим Кагал – доброволец Отдельного отряда специального назначения "Азов". В мирной жизни – известный украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Погиб во время защиты Мариуполя, прикрывая побратимов. Ему было 30 лет.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять