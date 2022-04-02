Во внутренних сводках Минобороны России сказано о 23 тысячах погибших солдат в Украине

В России знают о реальных потерях своей армии в боях в Украине и они выше тех, что на данным момент подсчитал Генеральный штаб ВСУ.
Новые цифры обнародовал бывший министр МВД Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке.
Что известно
"Выдержка из еженедельной внутренней сводки в РФ на утро 2 апреля:
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Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава
- ВС РФ- 17 549 человек.
- ЧВК – 5 366 человек.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) – 22 915 человек", – написал Аваков.
Напомним, что Генштаб ВСУ на утро 2 апреля сообщил о потерях агрессора в количестве 17 800 человек.
Другие данные
Украинские военные постоянно предупреждают российских солдат, что ничего, кроме смерти или увечий они не получат в этой войне. Например, об этом предупредили командиры легендарного полка "Азов", который вот уже месяц ведет сопротивление российским оккупантам внутри заблокированного Мариуполя.
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