На Чернігівщині військові знищили колону окупантів (фото)

Російські військові продовжують зазнавати втрат

Знищена техніка ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля міста Ічня Чернігівської області Збройні Сили України розгромили чергову колону ворога, яка відступає.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.

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"Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота у фотозвіті", – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно становили:

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особового складу ‒ близько 18 000;

танків ‒ 644;

бойових броньованих машин ‒ 1830;

артилерійських систем – 325;

РСЗВ – 105;

засоби ППО – 54;

літаків – 143;

гелікоптерів – 134;

автомобільної техніки – 1249;

кораблі/катери – 7;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;

Спеціальна техніка – 24;

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Раніше ми повідомляли, що "Азов" за добу знищив у Маріуполі 2 танки та 4 бронемашини окупантів.

Також нагадаємо, у внутрішніх зведеннях Міноборони Росії сказано про 23 тисячі загиблих солдатів в Україні.