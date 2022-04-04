Жили разом з мертвими: на Чернігівщині окупанти не випускали людей з підвалу (фото)

Людей утримували у підвалі місцевої школи та майже не випускали на вулицю

У приміщенні знаходилися жінки та діти / Колаж "Сьогодні"

У селі Ягідне Чернігівської областіросійські військові утримували понад 150 осіб одночасно у невеликому підвалі місцевої школи.

Про це повідомляє голова Чернігівській ОДА В'ячеслав Чаус.

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Окупанти випускали людей надвір, проте не часто.

"Не знаю, якими словами це можна описати. Не знаю, як про це можна згадувати без дикого болю", – йдеться у повідомленні.

Підвал школи, де окупанти тримали жінок та дітей. Фото: В'ячеслав Чаус.

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У підвалі школи хворіли та вмирали. Також живі перебували з мертвими. У приміщенні знаходилися жінки та діти.

Малюнки дітей на стінах підвалу школи, де окупанти тримали мирних жителів. Фото: В'ячеслав Чаус.

"Я схиляюся до їх мужності та витримки. Це жахливо. За це ворог теж неодмінно відповість. Відповість сповна", – йдеться у повідомленні.

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Малюнки дітей на стінах підвалу школи, де окупанти тримали мирних жителів. Фото: В'ячеслав Чаус.

Календар на стіні підвалу школи, де окупанти тримали жінок та дітей. Фото: В'ячеслав Чаус.

ЗСУ звільнили три населені пункти Чернігівської області

Збройні сили України звільнили від російських окупантівтри населені пункти Чернігівської області — Количівку, Ягідне та Іванівку.

Вказується, що територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

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