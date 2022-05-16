Жены пушечного мяса обвиняют марионеточный режим в "ЛНР"

Женщины поняли, что российские власти отправили их мужей на смерть

Жены оккупантов "ЛНР" начали штурмовать местную "военную прокуратуру". / Фото: Коллаж: Сегодня

Жены мобилизированных Россией оккупантов в так называемой "ЛНР" потребовали вернуть мужей домой. После того, как протесты не помогли, женщины начали штурмовать военную прокуратуру.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram.

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Жены оккупантов потребовали объяснений от главы так называемого МИД "‎ЛНР" Владислава Дейнего, и высказали ему все, что думают.

Женщины отметили, что их мужей отправили на фронт, как пушечное мясо, и потребовали немедленно вернуть их домой. Однако никакого внятного ответа Дайнего дать так и не смог.

"Они не военнообязанные люди, они туда как попали? Сейчас они спасали свои жизни отступая. Половина их них без документов даже, не все вышли. Они не просто так бросили оружие, на них танками шли. Это же вы их на убой отправили, ваше правительство", – пожаловались недовольные жены оккупантов.

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Россия скрыто мобилизует людей без опыта

Россия использовала в Украине все боеготовые группы. Теперь оккупанты проводят скрытую мобилизацию резервов и направляют их воевать, сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что РФ не хочет признавать, что совершает скрытую мобилизацию за счет призыва резервистов и мобресурсов.

"Это осуществляется на государственном уровне, через военкоматы. Они подписывают контракты, после этого направляются либо в Белгородскую область, либо в Ростовскую, где на основе этих призывников формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Во многих случаях применение таких войск неэффективно", – объяснил Скибицкий.

Он также отметил, что наиболее подавленное моральное состояние у военнослужащих из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Неподготовленный личный состав, не имеющий боевого опыта, сейчас бросается на наиболее важные направления.

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