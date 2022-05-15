Жены мобилизованных в "ЛНР" взбунтовались против российских командиров

Женщины жалуются на то, что их мужей бросили

Жены жалуются, что российская армия бросила их мужей, демобилизованных в "ЛНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

В так называемой "ЛНР" на временно оккупированном Донбассе вышли на протесты жены мобилизованных в российскую армию. Женщины возмущены тем, что их мужья "остались без прикрытия". Видео опубликовал журналист Денис Казанский. Дело происходит в Ровеньках на оккупированной территории.

В ролике жены сообщают, что российские солдаты под Харьковом отступили, оставив бойцов из так называемой "ЛНР" без прикрытия. Они считают, что командованию России неизвестно о ситуации, поэтому хотят донести эту информацию и требуют встречи с главарем "республики" Леонидом Пасечником.

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На кадрах записан разговор женщин с одним из "чиновников ЛНР", но тот говорит, что с Пасечником связаться нельзя. Он советует им писать письменные обращения.

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