Дружини гарматного м'яса звинувачують маріонетковий режим у "ЛНР"

Жінки зрозуміли, що російська влада відправила їхніх чоловіків на смерть

Дружини окупантів "ЛНР" почали штурмувати місцеву "військову прокуратуру". / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружини мобілізованих Росією окупантів у так званій "ЛНР" зажадали повернути чоловіків додому. Після того як протести не допомогли, жінки почали штурмувати військову прокуратуру

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко в Telegram.

Реклама

Дружини окупантів вимагали пояснень від голови так званого МЗС "ЛНР" Владислава Дейнего, і висловили йому все, що думають.

Жінки зазначили, що їхніх чоловіків відправили на фронт, як гарматне м'ясо, і вимагали негайно повернути їх додому. Проте жодної чіткої відповіді Дайнего дати так і не зміг.

"Вони не військовозобов'язані люди, вони туди як потрапили? Зараз вони рятували свої життя відступаючи. Половина з них без документів навіть не всі вийшли. Вони не просто так кинули зброю, на них танками йшли. Це ж ви їх на забій відправили, ваш уряд", – поскаржилися незадоволені дружини окупантів.

Реклама

Росія приховано мобілізує людей без досвіду

Росія використовувала в Україні усі боєготові групи. Тепер окупанти проводять приховану мобілізацію резервів та спрямовують їх воювати, повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скибіцький.

Він зазначив, що РФ не хоче визнавати, що робить приховану мобілізацію за рахунок призову резервістів та мобресурсів.

"Це здійснюється на державному рівні, через військкомати. Вони підписують контракти, після цього прямують або до Білгородської області, або до Ростовської, де на основі цих призовників формуються нові підрозділи та прямують на територію України. У багатьох випадках застосування таких військ неефективне", – пояснив Скибицький.

Він також зазначив, що найбільш пригнічений моральний стан у військовослужбовців із окупованих Донецької та Луганської областей. Непідготовлений особовий склад, який не має бойового досвіду, зараз кидається на найважливіші напрямки.

Реклама

Читайте також: