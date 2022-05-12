Арестович: Наступление РФ выдыхается

Оккупанты терпят неудачи в войне против Украины. На Луганском направление оперативное наступление российских войск выдыхается. Враг вскоре перейдет к тактическим действиям и обороне.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".
Он считает, что российская армия не проведет больше стратегически-наступательную операцию в этой войне.
"Оперативное наступление выдыхается на Луганском направлении. Дальше только тактика и оборона", – заявил Арестович.
Ситцация на фронте
Как сообщил Генштаб ВСУ, по состоянию на вечер 12 мая ситуация на Донбассе следующая:
На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на пополнении запасов материально-технических средств для наращивания наступательных способностей. Вел обстрелы в районах населенных пунктов вдоль линии столкновения. Осуществлял воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".
На Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары. Цель оккупантов – разрушение фортификационных сооружений украинских подразделений.
На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет.
На Северодонецком направлении противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не имеет.
На Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениям враг ведет штурмовые действия в целях улучшения тактического положения своих войск, успеха не имеет.